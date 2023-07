Świadectwo pracy to bardzo ważny dokument pracowniczy potwierdzający zakończenie lub wygaśnięcie umowy o pracę u danego pracodawcy. Kto je otrzymuje? Dlaczego powinniśmy o nim pamiętać? Kiedy będzie nam potrzebne?

Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi, który był zatrudniony na podstawie tylko i wyłącznie umowy o pracę. Nie jest istotne czy umowa ta była zawarta na czas określony, nieokreślony czy też próbny. Dokument ten jest bardzo ważny dla pracownika z różnych względów.

Świadectwo pracy jako dowód w postępowaniu sądowym

Gdyby zaistniała taka konieczność to właśnie świadectwo pracy może stać się dowodem w postępowaniu sądowym. Stanowi wtedy niepodważalny dowód potwierdzający pracę w danej firmie. Bez niego ciężko byłoby pracownikowi domagać się swoich praw. Dokument ten jest podstawą dochodzenia roszczeń materialnych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika np. odprawa, odszkodowanie, czy też zwolnienia grupowe.

To właśnie w tym dokumencie zawarte są takie informacje jak m.in. wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia oraz liczba wykorzystanych dni urlopowych.

Świadectwo pracy jest konieczne do naliczenia wymiaru urlopu

W przypadku podjęcia innej pracy pracodawca ma prawo żądać świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia. Jego celem może być np. stworzenie dokumentacji pracowniczej oraz ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, który uwarunkowany jest od stażu pracy. Warto więc dokumenty te trzymać w bezpiecznym miejscu, by w razie konieczności móc z nich skorzystać.

Dokument konieczny do otrzymania świadczeń emerytalno-rentowych

Potwierdzenie pracy w postaci świadectwa jest potrzebne również przy składaniu dokumentów o świadczenia emerytalno-rentowe. Ubezpieczony zobowiązany jest przedłożyć je w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w celu naliczenia oraz wypłaty tych świadczeń przez organ ubezpieczeniowy. Gdy pracownik nie dostarczy takowego dokumentu do ZUS, jego emerytura może zostać pomniejszona. Warunek jest prosty - każda praca musi być udokumentowana.

Zasiłek przedemerytalny, zasiłek dla bezrobotnych a świadectwa pracy

Kolejną sytuacją jest przejście ubezpieczonego na zasiłek przedemerytalny. Tu ważna jest okoliczność rozwiązania stosunku pracy, która musi być opisana w świadectwie pracy. Dotyczy ona m.in. upadłości, likwidacji danego stanowiska pracy czy niewypłacalności, a także z innych przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Świadectwo pracy będzie też potrzebne osobie, ubiegającej się o zasiłek dla bezrobotnych i to właśnie na jego podstawie zostanie naliczona kwota zasiłku w PUP.

Świadectwo pracy po śmierci pracownika

W przypadku śmierci pracownika świadectwo pracy pozwala najbliższej rodzinie nabyć prawo do odprawy pośmiertnej, która im przysługuje po zmarłym. Zostaje ono wydane na wniosek małżonka lub innej osoby do tego uprawnionej. Odprawa nie przysługuje spadkobiercom w przypadku, gdy pracodawca ubezpieczył pracownika (we własnym zakresie) od śmierci, a wypłata ubezpieczenia nie jest niższa niż wysokość odprawy.

Jeśli jednak odszkodowanie jest niższe, to na pracodawcy spoczywa obowiązek wyrównania różnicy finansowej z tego wynikającej.

Świadectwo pracy to bardzo ważny dokument i należy o nim pamiętać. To właśnie od niego zależy wiele ważnych kwestii. Pomimo obowiązku spoczywającego na pracodawcy dotyczącego jego wystawienia, warto we własnym zakresie domagać się tego dokumentu, gdyby takowa potrzeba zaistniała. Sumienne gromadzenie tych dokumentów pozwoli uniknąć komplikacji przy przejściu na emeryturę czy zasiłek przedemerytalny. Pomoże uzyskać świadczenie dla bezrobotnych oraz zachować prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego.