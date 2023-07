Rozmowa o podwyżce wynagrodzenia jest wyzwaniem. Obawy przed odrzuceniem lub niezadowoleniem pracodawcy mogą wywoływać stres i niepewność. Na co zwrócić uwagę podczas przygotowań, by wzmocnić swoje stanowisko negocjacyjne na rozmowie i poprawić pewność siebie? Sprawdźmy.

1. Porównaj wynagrodzenie ze średnią na podobnym stanowisku w twoim regionie.

Musisz się wycenić na rynku. Jak to zrobić? Można poszukać informacji na stronach internetowych, na których są podawane średnie zarobki osób na danym stanowisku w różnych miastach Polski (np. zarobki.pracuj.pl; wynagrodzenia.pl). Również na stronach hays czy devire raporty płacowe są publikowane z bezpłatnym dostępem. Warto także pytać na portalach społecznościowych oraz zrobić research wśród znajomych, w szczególności rekruterów. W ten sposób powinien wyłonić się obraz, o jaką kwotę możemy się starać. Pamiętaj, aby na rozmowie z pracodawcą nieco ją zawyżyć, mając na uwadze ewentualne negocjacje.

2. Sprawdź aktualną pozycję firmy na rynku. Jeśli nie jest wzrostowa czy chociaż stabilna, lepiej odłóż negocjacje na później. Furtką będzie pomysł na to, w jaki sposób poprawić sytuację firmy. Będzie to twoja cenna karta przetargowa na rozmowie o podwyżce, kiedy już kryzys minie.

3. Porównaj swój obecny poziom do tego, który miałeś w firmie, kiedy zaczynałeś pracę, z obecnym wynagrodzeniem. Na pewno masz większy zakres zadań i odpowiedzialności. Być może już zdarzały się sytuacje, w których wyróżniłeś się na tle zespołu? Może np. powierzono ci wdrażanie nowego pracownika – to dowód, że twoja merytoryczna wiedza jest na wysokim poziomie, a dodatkowe zadanie, jakim jest zapoznanie nowego członka zespołu z jego obowiązkami i zasadami firmy, może być kolejnym argumentem za podwyżką.

4. Umów się wcześniej na rozmowę. Zapowiedz, że chcesz porozmawiać o możliwościach swojego rozwoju w firmie.

5. Przygotuj listę zadań, które dotychczas wykonałeś z wyjątkowo dobrym wynikiem i firma na tym skorzystała. Przypomnij, co robiłeś ponad swój standardowy zakres zadań, co zostało wdrożone z Twojej inicjatywy. W ten sposób udowodnisz swoje zaangażowanie i to, że chętnie podejmujesz wyzwania.

6. Rozmawiaj merytorycznie, podkreślając swoją wartość w firmie. Nie skupiaj się na tym, że jest ci trudno finansowo.

Mimo że dla pracodawcy powinna mieć znaczenie nasza sytuacja finansowa, jednak większość z nich nie rozdaje pieniędzy charytatywnie. O wiele chętniej będą skłonni dać podwyżkę, jeśli wykażemy, że na nią zapracowaliśmy. Niestety, często na nasze osiągnięcia dla firmy spada płaszcz niewidzialności i stają się niedostrzegalne przez pracodawcę. Zdarza się też, że pracodawca nas docenia, ale sytuacja kończy się „poklepaniem po plecach”. Skoro podnieśliśmy kwalifikacje, zadbaliśmy o silny wizerunek marki, wypracowaliśmy zysk dla firmy, to odważnie wykorzystajmy moment, w którym najmocniej zabrzmią nasze argumenty.

7. Zapewnij przełożonego, że chcesz się nadal rozwijać i poszerzać zakres swoich obowiązków z takim samym zaangażowaniem jak dotychczas.

8. Nie szantażuj, że poszukasz innej pracy, oraz mów tylko w swoim imieniu. Zapewnij, że to właśnie w obecnej firmie chcesz angażować siebie na 100%. Nie używaj argumentów typu „wszyscy chcą podwyżki”, „każdy jest niezadowolony” itd.

9. Jeśli dostaniesz informację, że w tym momencie nie ma takich możliwości, ponieważ wymaga to analizy – nie obrażaj się. Poproś przełożonego, żeby miał sprawę na uwadze, i zaproponuj, że wrócicie do tematu np. za 2 miesiące.

10. Podsumowując, do rozmowy o podwyżce warto się świetnie przygotować i mieć pozytywne podejście. Na pewno będzie towarzyszył nam stres z obawy przed odrzuceniem prośby czy negatywną oceną naszej pracy. Zatem dobre przygotowanie to ważny element, który pozwoli zminimalizować napięcie i opanować emocje, abyśmy byli w stanie odpowiednio poprowadzić rozmowę.

Pamiętaj! Każdy dobry i rozsądny menedżer wie, że taniej jest zatrzymać pracownika, docenić go i zmotywować, aby pracował w jego zespole, niż szukać nowego i od podstaw wprowadzać go do organizacji.

Powodzenia!