Przepisy o pracy zdalnej wchodzą w życie 7 kwietnia 2023 r. Jak wynika z nowo dodanego do kodeksu pracy (dalej: k.p.) art. 6719 par. 1 uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Uzgodnienie może być dokonane z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Zgodnie z ogólną zasadą wniosek pracownika w sprawie pracy zdalnej nie jest wiążący dla pracodawcy. Takie stanowisko prezentują też autorzy ustawy, którzy w uzasadnieniu wskazali wprost, że wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy zdalnej nie będzie co do zasady dla pracodawcy wiążący, z wyjątkiem wniosków określonych grup pracowników.

Grupy te zostały określone w art. 6719 par. 6 k.p. (obowiązującego tak jak wszystkie przepisy o pracy zdalnej od 7 kwietnia 2023 r.). Zgodnie z nim pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej: