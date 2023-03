Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że tymczasowe zawieszenie zaświadczenia A1, które potwierdza podleganie pod system ubezpieczeń społecznych danego państwa członkowskiego, nie jest skuteczne. Aby pozbawić A1 mocy wiążącej, trzeba – zdaniem TSUE – przejść procedurę opisaną w unijnym rozporządzeniu. I co do zasady może to nastąpić tylko poprzez uznanie zaświadczenia za nieważne lub jego wycofanie.

Ponadto w omawianym orzeczeniu TSUE uznał, że sąd karny, który rozpatruje sprawę oszustwa z uzyskaniem lub wykorzystaniem A1, w pewnych przypadkach może jednak oceniać jego obowiązywanie i odmówić uwzględnienia tego zaświadczenia na potrzeby postępowania karnego. Będzie tak np. w sytuacji gdy instytucja, która wydała zaświadczenie, zaniecha ponownego zbadania zasadności jego wydania w rozsądnym terminie. Unijny trybunał rozpatrywał m.in. przypadek słowackiej spółki działającej w branży transportowej. Właściwy organ słowacki wydał zaświadczenia A1, potwierdzające ubezpieczenie kilku pracowników spółki w słowackim systemie zabezpieczenia społecznego. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez belgijską inspekcję społeczną ustalono jednak, że w rzeczywistości spółka była kierowana z Belgii i tu świadczyła większość usług transportowych. Zdaniem inspekcji została ona utworzona w celu zatrudniania taniej siły roboczej poprzez oddelegowywanie pracowników. W związku z tym w Belgii wszczęto postępowanie karne o oszustwo w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne. W jego toku belgijska inspekcja zwróciła się do słowackiej instytucji wydającej zaświadczenia A1 o ich wycofanie z mocą wsteczną.