Przede wszystkim należy zaznaczyć, że dane zawarte w dokumencie PIT-11 są danymi osobowymi pracownika wskazanego w tym dokumencie i powinny być przetwarzane wyłącznie przez upoważnione do tego osoby. Informacje te – jako stanowiące dane osobowe – korzystają z ochrony prawnej określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). To zaś oznacza, że pracodawca jako administrator tych danych osobowych odpowiada za przetwarzanie ich zgodnie z zasadami zawartymi w RODO. To również administrator zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO określa cele i sposoby przetwarzania. Trzeba przy tym podkreślić, że forma przekazania PIT-11 pracownikowi jest dowolna. Pracodawca może przekazać formularz osobiście lub listownie albo też może skorzystać z wysyłki elektronicznej.