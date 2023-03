Mężczyzna był zatrudniony na stanowisku montera w spółce działającej w branży budowlanej. Wykonywał pracę także w ramach oddelegowania do robót za granicą, m.in. do Szwajcarii. Tam pracodawca udostępniał pracownikom noclegi i zapewniał transport do miejsca wykonywania obowiązków. Z tego tytułu pobierał zaliczki od pracowników, potrącając je z wynagrodzeń. Pracodawca wskazywał, że motywem takiego działania były stawki wynagrodzeń obowiązujące w miejscu pracy w Szwajcarii, które były na tyle wysokie, że pokrywały również świadczenia z tytułu delegowania.