Jestem pracownikiem kadr w dużym zakładzie pracy posiadającym oddziały na terenie całego kraju. Z jednego z oddziałów otrzymaliśmy prośbę z fundacji o udostępnienie wszystkim pracownikom zakładu informacji o możliwości przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz chorej pracownicy tego oddziału. Mam obawę co do przekazania tej informacji do wszystkich pracowników naszego zakładu. Do prośby o przekazanie informacji nie dołączono żadnej zgody na udostępnienie wizerunku, imienia i nazwiska oraz danych wrażliwych, jakimi są przecież informacje o stanie zdrowia. Czy i jakie zgody są potrzebne, aby móc udostępnić tego rodzaju prośbę pracownikom?