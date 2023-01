Powyższy pogląd potwierdza także wyrok Sądu Najwyższego z 23 lutego 2010 r. (sygn. akt II PK 233/09), w którym stwierdzono, że w KN nie ma regulacji umożliwiającej przedłużanie urlopu lub udzielanie go w ratach, a w związku z tym nie można przyjąć, że nauczyciel ma zawsze prawo do wykorzystania urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze całego (jednego) roku. Zdaniem SN w sytuacji, gdy zostanie udzielony urlop dla poratowania zdrowia, po jego wykorzystaniu może być udzielony urlop kolejny na zasadach wynikających z KN. Kolejny urlop może być udzielony nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia urlopu poprzedniego. Wynika więc z tego, że nie zmienia zasad udzielania kolejnych urlopów dla poratowania zdrowia fakt udzielenia tego urlopu w wymiarze niższym niż jeden rok. W konsekwencji należy przyjąć, że skoro pomiędzy kolejnymi okresami urlopu dla poratowania zdrowia musi występować roczna przerwa, to kolejne urlopy nie mogą być udzielane bezpośrednio po wykorzystaniu poprzednio udzielonego urlopu. Po zakończeniu sześciomiesięcznego urlopu zdrowotnego nie można nauczycielce ani wydłużyć dotychczasowego urlopu z powodu braku podstawy prawnej do takiego działania, ani udzielić następnego urlopu.