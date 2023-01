Do pilotażu najwięcej dołącza z woj. śląskiego, gdzie przybędzie 8 nowych placówek, i dolnośląskiego, gdzie będzie ich 6 więcej. Centra obejmują swoją opieką określoną populację – w zależności od wielkości jest to jeden lub kilka powiatów, jedno miasto lub co najmniej jedna dzielnica. Oznacza to, że w tym przypadku obowiązuje rejonizacja – jeśli ktoś nie mieszka na terenie, gdzie działa CZP, nie ma dostępu do tego rodzaju opieki.