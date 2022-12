Rząd szykuje przepisy , które mają zagwarantować pracę w pierwszej kolejności Polakom, którzy jej szukają. Jeżeli stopa bezrobocia zacznie rosnąć, minister rodziny i polityki społecznej będzie mógł zobowiązać starostów do sporządzenia listy zawodów, w których nie będą udzielane zezwolenia na pracę obcokrajowcom. Taką możliwość przewiduje nowa wersja projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, nad którą pracuje resort rodziny.

– Regulacja ta będzie miała charakter fakultatywny i zostanie zastosowana, gdy stopa bezrobocia oraz liczba osób objętych zwolnieniami grupowymi będą świadczyły o trudnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy – tłumaczy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), uzasadniając poprawkę do projektu.

Dziś pracodawca, który chce uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca spoza Unii, powinien zwrócić się do powiatowego urzędu pracy o przeprowadzenie testu rynku pracy. Polega on na sprawdzeniu przez starostę, czy w polskich rejestrach są bezrobotni, którzy mogliby podjąć takie zatrudnienie. Mają oni pierwszeństwo przed obcokrajowcami w otrzymaniu posady.

MRiPS zaproponowało rezygnację z testu. Twierdziło, że niepotrzebnie wydłuża on procedurę uzyskiwania zezwolenia, bo z uwagi na niskie bezrobocie kandydatów do pracy w Polsce i tak nie ma.

Takiej zmianie sprzeciwiło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). – Likwidacja testu rynku pracy w odniesieniu do wszystkich cudzoziemców z krajów trzecich wydaje się niezasadna – wskazywał Bartosz Grodecki, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, w opinii do projektu ustawy.

Wyjaśniał, że test jest istotny w przypadku ubiegania się przez pracodawców o zezwolenia na pracę dla obcokrajowców z dalszych rejonów świata. – Tacy pracownicy mogą być atrakcyjni dla firm , gdyż są skłonni do wykonywania gorzej płatnych zajęć. Trzeba jednak wziąć pod uwagę względy bezpieczeństwa w naszym kraju – dodaje Grodecki.

Szczegóły tego rozwiązania są jeszcze szlifowane. DGP ustalił jednak, że trzeba będzie przeprowadzić test rynku pracy tylko wtedy, gdy dany zawód znajdzie się na zakazanej liście. Jeśli się okaże, że nie ma Polaków chętnych na dane stanowisko, obcokrajowiec otrzyma zezwolenie na zatrudnienie. Oznacza to, że zamiast powszechnych testów rynku pracy będą stosowane tylko te dla zawodów wymienionych na liście starosty. Przykładowo jeżeli upadnie zakład produkujący meble i wypowiedzenie otrzyma kilkuset stolarzy, zawód ten znajdzie się na liście chronionych w tym regionie i stolarz obcokrajowiec będzie miał ograniczone prawo do otrzymania zezwolenia na pracę.

Pomysł nie przypadł do gustu przedstawicielom pracodawców.

– Test rynku pracy to zbędne, przestarzałe i niepotrzebne narzędzie, zabiegamy więc o jego całkowite zniesienie. Mimo wcześniejszych zapowiedzi resort rodziny pod presją związkowców chce jednak wprowadzać mechanizm, który pozwoli limitować zatrudnienie cudzoziemców w określonych zawodach. Nie popieramy tego pomysłu – komentuje Joanna Torbé z Kancelarii Adwokackiej Joanna Torbé & Partnerzy.

– Projekt przewiduje, że można limitować zatrudnienie cudzoziemców w firmach, określając maksymalny ich odsetek, a teraz jeszcze resort proponuje tworzenie list zawodów, w przypadku których będzie można odmówić wydania zezwolenia na pracę obcokrajowca. To nadmiarowe i niekorzystne dla pracodawców rozwiązanie – uważa Karolina Schiffter.

– Diabeł tkwi w szczegółach. Możliwe, że lepiej byłoby przenieść obowiązek sporządzania listy z poziomu starostów na wojewodów. Już dziś ci ostatni mogą określać listę zawodów, dla których nie przeprowadza się testu rynku pracy. To odwrotny mechanizm do tego, który proponuje resort rodziny i który zakłada, że to starosta będzie sporządzał listę zawodów, dla których test będzie obowiązkowy – zauważa Karolina Schiffter. ©℗