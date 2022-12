Reklama

Tak. Obowiązek naliczenia wpłat do PPK od wartości przekazanych pracownikom upominków, w tym m.in. kart upominkowych zależy od tego, czy będą one stanowiły wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK.

Podstawą naliczenia wpłat do PPK jest wynagrodzenie uczestnika PPK, które należy rozumieć jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej „ustawa o sus), bez stosowania ograniczenia do tzw. 30-krotności oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Podstawa wymiaru składek ZUS

Zgodnie z przepisami ustawy o SUS, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych,

przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się natomiast wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Zatem przykładowo, jeśli pracownik otrzyma od firmy kartę podarunkową o wartości 300 zł, to wartość ta będzie stanowiła dla niego przychód ze stosunku pracy, a tym samym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednak w tym miejscu należy zaznaczyć, iż wartość kart podarunkowych może być wyłączona z podstawy wymiaru składek, jeśli karty, zamiast ze środków obrotowych firmy, zostaną sfinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Co istotne, sfinansowane ze środków ZFŚS karty będą zwolnione z oskładkowania niezależnie od ich wartości. Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki.

Zwolnienie ze składek ZUS

Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wyłączeniu z podstawy wymiaru tych składek podlegają m.in. świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) - pod warunkiem, że zostały przyznane z zastosowaniem kryteriów socjalnych. Oznacza to, że jeśli pracodawca sfinansowałby z ZFŚS karty podarunkowe w taki sposób, że pracownicy, którzy zadeklarowali niższe dochody, otrzymaliby karty o wyższej wartości, a pracownicy, którzy zadeklarowali wyższe dochody - karty o niższej wartości, to wartość tych kart byłaby zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym pracodawca nie naliczałby od nich wpłat do PPK.

Tylko świadczenie niepieniężne

Warto przy tym pamiętać, że jeśli uczestnik PPK otrzyma w danym miesiącu tylko kartę podarunkową, której wartość nie będzie zwolniona ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to pracodawca będzie zobowiązany do naliczenia od jej wartości wpłat do PPK, ale tylko tych finansowanych przez siebie. Nie będzie miał bowiem możliwości pobrania wpłat do PPK z wynagrodzenia uczestnika PPK.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.),

ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1009),

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1949 ze zm.)