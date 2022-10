Nauczycielom trzeba będzie wręczyć wypowiedzenia warunków zatrudnienia w zakresie miejsca pracy. Co ważne, przeniesienie siedziby jednostki oświatowej (zmiana jej adresu) stanowi przekształcenie placówki w rozumieniu art. 89 prawa oświatowego (dalej: u.p.o.). Oznacza to, że zmiana adresu (siedziby) szkoły następuje na podstawie art. 89 ust. 9 u.p.o. Przy czym siedzibą szkoły jest dokładnie wskazany adres, pod którym się ona mieści, a nie jedynie oznaczenie miejscowości (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 marca 2014 r., sygn. akt I OSK 3045/13). Siedziba szkoły określona jest w akcie założycielskim i statucie tej placówki. Przekształcenie nie oznacza likwidacji placówki, dlatego nie będzie podstawy do wypowiedzenia kadrze stosunków pracy nauczycieli na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 Karty nauczyciela (dalej: KN). Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 KN akt mianowania i umowa o pracę określają w szczególności miejsce pracy nauczyciela. W sytuacji, gdy jego określenie nie nastąpiło opisowo jako „siedziba szkoły”, tylko poprzez podanie konkretnego adresu, który ulegnie zmianie, to konieczne będzie dokonanie zmiany warunków pracy w zakresie miejsca pracy. W pierwszej kolejności dyrektor szkoły będzie musiał zwrócić się do nauczycieli o wyrażenie zgody na taką zmianę warunków pracy, która wymaga pisemnej formy i zgodnych oświadczeń woli obu stron – art. 29 par. 4 w zw. z art. 11 kodeksu pracy (dalej: k.p.). W razie nieuzyskania zgody dyrektor będzie mógł wręczyć nauczycielom wypowiedzenie warunków pracy na podstawie art. 42 k.p. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków pracy będzie skutkowała rozwiązaniem stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. Jeżeli natomiast chodzi o nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, to nie dojdzie do rozwiązania stosunku pracy (uchwała Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 1998 r., sygn. akt III ZP 5/98).