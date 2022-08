W praktyce dość często mogą zdarzyć się przypadki, gdy np. pracownik będzie wykonywał zdalnie swoje obowiązki z miasta wyraźnie oddalonego od siedziby zatrudniającego, np. w Sieradzu, a przedsiębiorstwo jest ulokowane w Warszawie. Trudno sobie wyobrazić, że umowa będzie wskazywać jako miejsce pracy tylko to drugie miasto, a to pierwsze będzie uzgadniane w inny sposób (praca zdalna ma być świadczona w miejscu „uzgodnionym z pracodawcą” co oznacza wymóg porozumienia). Będzie miało to konkretne skutki, np. w kontekście podróży służbowych, zwłaszcza jeśli pracodawcy zależy na tym, aby podwładny stawił się co jakiś czas, np. raz w miesiącu, w siedzibie przedsiębiorstwa (wszystko wskazuje, że takie cykliczne przyjazdy nie byłyby traktowane jako delegacja, bo chodzi przecież o stawienie się w miejscu pracy, a podróż służbową poleca się w celu wykonania zadań innych niż te zwykle świadczone).