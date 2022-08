W ubiegłym roku do sądów wpłynęło 47,4 tys. spraw z zakresu prawa pracy, czyli o 9 tys. mniej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2014 r. liczba ta zmniejszyła się o ponad dwie trzecie (o 109 tys.). Teoretycznie powinno to usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości. Okazuje się jednak, że jest wręcz odwrotnie - liczba spraw lawinowo spada, a średni czas oczekiwania na wyrok wydłużył się do 12,5 miesiąca (czyli o 1,8 miesiąca w ciągu roku i aż o 5,6 miesiąca w porównaniu z 2014 r.). Co więcej, to właśnie wydłużające się postępowania zniechęcają zatrudnionych do dochodzenia roszczeń.