Pracownik w spółce, którą obsługuje moje biuro, osiągnął staż pracy 20 lat. Został zatrudniony w spółce miesiąc temu, czyli okres uprawniający do nagrody jubileuszowej przepracował u innego pracodawcy, ale ten mu nie wypłacił tego świadczenia. Z przepisów wewnętrznych spółki wynika, że do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia z wyjątkiem okresów pracy zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ponadto stanowią one, że pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Czy spółka musi mu wypłacić jubileuszówkę?