Chodzi o nowelizacje ustaw: o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Za nowelą ustaw głosowało 442 posłów, nikt nie było przeciwko, a 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Jak wyjaśnił w środę na posiedzeniu sejmowych komisji wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki, projekt nowelizacji wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Zdaniem Komisji Europejskiej, niektóre przepisy dyrektywy zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego w sposób nieprawidłowy lub niepełny.

Poinformował, że w ramach przepisów na nowo określono, wobec jakich zawodów przepisy ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE nie będą stosowane. Zgodnie z zaproponowaną w projekcie definicją zawodów wyłączonych z tej regulacji przepisy nie będą stosowane do zawodu notariusza, a także do zawodów regulowanych oraz działalności regulowanych, bezpośrednio i szczególnie związanych z wykonywaniem władzy publicznej w Polsce. Do zawodów bezpośrednio i szczególnie związanych z wykonywaniem władzy publicznej w Polsce zalicza się m.in. zawody policjanta, prokuratora i sędziego. Jak wyjaśnił Bernacki, do wykonywania tych zawodów w Polsce wymagane jest posiadanie polskiego obywatelstwa.

W noweli są też przepisy dotyczące stosowania tzw. środków wyrównawczych w przypadku stwierdzenia istotnie różniącego się materiału, jeśli chodzi o kształcenie lub szkolenie odbyte przez osobę, która ubiega się o uznanie kwalifikacji zawodowych w innym państwie członkowskim UE. "Istotnie różniący się materiał" będzie oznaczał - w myśl zapisów projektu - materiał obejmujący nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mają zasadnicze znaczenie dla wykonywania zawodu, i w odniesieniu do którego kształcenie odbyte przez wnioskodawcę wykazuje istotne, pod względem treści, różnice, w porównaniu z zakresem kształcenia wymaganym w RP.

W nowelizacji zaproponowano także zmianę przepisów dotyczących sprawdzania posiadania znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu regulowanego albo danej działalności regulowanej. Dotyczy to osób, którym uznano kwalifikacje zawodowe. "Projektowane rozwiązania rozszerzą i doprecyzują zawarte w ustawie regulacje dotyczące sprawdzania znajomości języka polskiego" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Zaznaczono, że sprawdzenie znajomości języka polskiego – tak jak dotychczas – będzie mogło nastąpić dopiero po wydaniu decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych albo po wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.

"Właściwy organ, z własnej inicjatywy, będzie mógł sprawdzić znajomość języka w każdym przypadku w stosunku do osoby wykonującej zawód mający wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, a w przypadku osób wykonujących inne zawody – jedynie w sytuacji uzasadnionej wątpliwości co do posiadania znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu regulowanego albo danej działalności regulowanej" - wyjaśniono uzasadnieniu.

W ustawie doprecyzowano przepisy dotyczące zasad przyznawania częściowego dostępu do zawodu regulowanego w przypadku specjalistów, którzy korzystają z uznania kwalifikacji w ramach tzw. automatycznego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych.

Teraz nowela trafi do Senatu.(PAP)

Autorzy: Danuta Starzyńska-Rosiecka, Szymon Zdziebłowski

dsr/ szz/ mir/