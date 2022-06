Niewykluczone, że firmy zyskają więcej czasu na dostosowanie zasad pracy na odległość do nowych wymogów, przewidzianych w rządowym projekcie nowelizacji k.p. Na ostatnim posiedzeniu prace nad tymi przepisami rozpoczął Sejm. Większość ugrupowań parlamentarnych opowiada się za przekazaniem projektu do sejmowej komisji ds. kodyfikacji, ale już w trakcie I czytania posłowie zgłaszali wiele uwag do projektowanych zmian. Najwięcej wątpliwości wzbudziło krótkie, zaledwie dwutygodniowe vacatio legis.

– To stanowczo zbyt krótki okres, chyba że jednocześnie wprowadzono by przepis przejściowy, zgodnie z którym pracodawcy stosujący pracę zdalną na podstawie polecenia mieliby zapewniony dłuższy czas na dostosowanie do nowych zasad – wskazał Rafał Adamczyk, poseł Lewicy. Strona rządowa uzasadniała swoje propozycje w tym względzie. – Z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca w dalszym ciągu będzie mógł polecać pracę zdalną, a krótki termin ułatwi składanie wniosków o taki tryb pracy rodzicom dzieci do lat czterech lub dzieci niepełnosprawnych oraz kobietom w ciąży – tłumaczył Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.