– Zajmowaliśmy się tą kwestią już na początku roku. Przedstawiciele rządu zapowiadali rozważenie zmian, ale nie zostały one zrealizowane. Występujemy więc do ministrów infrastruktury, finansów oraz rodziny i polityki społecznej z prośbą o odniesienie się do wniosku o weryfikację przepisów w tym względzie. Obecne zasady są nieadekwatne do rosnących kosztów paliwa – wskazuje prof. Jacek Męcina, przewodniczący zespołu, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.