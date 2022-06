– W ramach sporu zbiorowego zgłosiliśmy postulaty płacowe, w tym m.in. dotyczący podniesienia wynagrodzeń o 60 proc. Pracodawca odmówił jednak z nami dialogu na ten temat. Następnie przez jakiś czas w ogóle nie uznawał naszego istnienia. Kilka tygodni temu, po naszym zawiadomieniu do prokuratury, ZUS stwierdził, że jednak nas uznaje. Wówczas wróciliśmy do sporu zbiorowego z tymi samymi postulatami. Minęło trochę czasu i nasza liderka została dyscyplinarnie zwolniona – relacjonuje Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

W konsekwencji, jak podkreśla, związek uznał, że zwolnienie osoby prowadzącej negocjacje de facto jednostronnie zamyka spór i oznacza możliwość przejścia do akcji strajkowej na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 123). W przepisie tym jest mowa o pominięciu pewnych procedur w przypadku, gdy doszło do zwolnienia działacza związkowego. Jednak nie wszystkich. Pozostaje m.in. warunek uzyskania akceptacji ze strony pracowników w toku referendum strajkowego. – Po konsultacjach z prawnikami uznaliśmy, że zgodnie z przepisami można ten etap także pominąć. Zwolnienie głównego negocjatora utrudnia mu bowiem jakiekolwiek działania na terenie zakładu, łącznie z organizacją referendum. Tym bardziej że w przypadku naszej liderki natychmiast został jej odebrany dostęp do skrzynki pocztowej – wyjaśnia Szumlewicz.

Na razie nie chce spekulować na temat potencjalnej liczby strajkujących. – Wyznaczyliśmy termin strajku na 27 czerwca, aby móc się do niego dobrze przygotować. Na forum pracowników ZUS, na którym jest ponad 18 tys. osób, poparcie dla akcji strajkowej jest wysokie i szybko rośnie. Chodzi nie tylko o naszych członków, których obecnie jest ok. 500. My oczywiście będziemy przekonywać pracowników zrzeszonych we wszystkich związkach i tych niezrzeszonych również – zapowiada.