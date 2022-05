Firmy będą miały mało czasu na dostosowanie pracy na odległość do zmienionych przepisów. Zyskają za to wyraźną podstawę do kontrolowania trzeźwości zatrudnionych, ale muszą uważać na ewentualne zarzuty dyskryminacji

Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji kodeksu pracy w sprawie wprowadzenia na stałe pracy zdalnej oraz możliwości badania podwładnych np. przy użyciu alkomatu. Proponowane rozwiązania, zwłaszcza dotyczące wykonywania obowiązków na odległość, kwestionują pracodawcy i związkowcy. Jeśli nie zostaną poprawione, to wywołają znaczące problemy interpretacyjne. Będzie zamieszanie