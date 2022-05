BON informuje, że niepełnosprawny obywatel Ukrainy może zostać zatrudniony, a pracodawca może wnioskować o dofinansowanie do jego pensji, a także starać się o wszelkie wsparcie i pieniądze na jego zatrudnienie wynikające z polskich przepisów. Taka osoba może też korzystać z wszystkich uprawnień określonych w ustawie o rehabilitacji. Jednak, aby uchodźcy, których pobyt uznaje się za legalny na mocy przepisów ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), mogli z nich korzystać, muszą najpierw uzyskać polskie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Mają bowiem do nich zastosowanie takie same zasady jak do obywateli Polski – zawarte w ustawie o rehabilitacji oraz w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 857).