- Ukraińcy, którzy migrują do Polski w związku z konfliktem zbrojnym, z uwagi na brak wiedzy o naszych przepisach prawa , nieznajomość języka polskiego oraz trudną sytuację materialną, są grupą w szczególności narażoną na możliwość wyzysku lub stania się ofiarą handlu ludźmi - wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w informacji przesłanej do partnerów społecznych.

Zgodnie z przepisami, które obowiązują od połowy marca br., pracodawca może skorzystać z uproszczonej procedury legalizacji pracy Ukraińca - wystarczy, że w ciągu 14 dni od jej podjęcia złoży powiadomienie do powiatowego urzędu pracy za pośrednictwem systemu praca .gov.pl, w którym poda kilka podstawowych informacji (patrz: infografika). Na tej podstawie zatrudnienie w Polsce podjęło ok. 150 tys. Ukraińców.

To chce zmienić MRiPS. W powiadomieniu pracodawca będzie musiał podać więcej informacji i zapewnić pracę zgodną ze złożoną deklaracją. - Planowane zmiany zagwarantują cudzoziemcowi pracę na warunkach nie gorszych niż wskazane w powiadomieniu. Pracodawca będzie miał obowiązek przestrzegania określonego wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia za wykonaną pracę, gdyż będą to warunki obligatoryjnie wskazane w powiadomieniu. Projektowane zmiany pozwolą na skuteczniejsze wyegzekwowanie od pracodawcy zapewnienia odpowiedniego standardu ochrony praw cudzoziemców objętych specustawą - zapowiada resort rodziny. Jego zdaniem przyczyni się to także do skuteczniejszych kontroli, które przeprowadzają Straż Graniczna lub Państwowa Inspekcja Pracy.

Przedstawiciele firm uważają, że jest za wcześnie na zmiany. - Powinny być one poprzedzone analizą i dopiero w oparciu o te informacje można opracować pakiet koniecznych modyfikacji. System funkcjonuje dopiero nieco ponad dwa miesiące, więc to jeszcze nie pora na wyciąganie wniosków - mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan.

O pilną nowelizację specustawy zabiegają natomiast związkowcy. - Ze zmianami nie należy zwlekać, bo obowiązujące przepisy ich wymagają. Nie zabezpieczają Ukraińców wystarczająco przed wyzyskiem ze strony nieuczciwych pracodawców. To szczególnie niepokojące, zwłaszcza że większość uciekinierów to kobiety z dziećmi i łatwo można wykorzystać ich trudną sytuację oraz niewiedzę. Prowadzimy punkt informacyjny, ale to kropla w morzu potrzeb. Konieczne jest większe zaangażowanie państwa - ocenia Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Jak wskazuje, obecnie większość uchodźców zatrudnianych jest na umowach zlecenie - ponad 70 proc. Oznacza to, że nie obowiązują ich normy czasu pracy, są pozbawiani prawa do urlopu itd. - Ponadto zdarzają się przypadki, gdy podczas kontroli okazuje się, że pracodawca nie złożył powiadomienia o zatrudnieniu Ukraińca i twierdzi, że cudzoziemiec pracuje zaledwie od kilku dni, a firma ma przecież 14 dni na wysłanie informacji do urzędu. W naszej ocenie ten okres powinien być krótszy. Ponadto PIP potrzebne są większe uprawnienia, ale też powinna zwiększyć się liczba inspektorów - przekonuje związkowiec.