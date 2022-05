W niniejszej sprawie sporne było m.in. to, czy mężczyzna posiada wymagany staż pracy (25 lat okresów składkowych i nieskładkowych). Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wykazał on jedynie 22 lata, 3 miesiące i 19 dni. Wbrew twierdzeniom wnioskodawcy nie jest bowiem możliwe przeliczenie okresu jego zatrudnienia na kolei z uwzględnieniem przelicznika, o którym mowa w art. 43 ust. 2 ustawy emerytalnej. Zgodnie z tym przepisem każdy pełny rok zatrudnienia na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych odpowiada 14 miesiącom. Jednak w uzasadnieniu SA powołał się m.in. na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 6 czerwca 2019 r. (sygn. III AUa 347/18), który uznał, że przy ustalaniu prawa do emerytury z art. 184 nie stosuje się art. 43 ust. 2, bowiem przepis ma zastosowanie tylko do emerytury kolejowej, o której mowa w art. 40 ustawy emerytalnej. Nie ma w niej przepisu, który pozwalałby na korzystniejsze przeliczenie stażu pracy na kolei przy ustalaniu prawa do wcześniejszej emerytury powszechnej. W podobnym tonie wypowiedział się też Sąd Najwyższy w wyroku z 1 grudnia 2016 r. (I UK 454/15). Wskazał, że umiejscowienie art. 43 ust. 2 wśród przepisów regulujących prawo do emerytury kolejowej wskazuje, że dotyczy on tylko tego rodzaju świadczenia szczególnego.