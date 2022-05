– Jest to o tyle istotna kwestia, że w przypadku, gdyby od rekompensat był odprowadzany podatek , to nie można go pokryć z rachunku ZFRON (bo przepisy ściśle określają, na co można wydać zgromadzone na nim pieniądze), tylko z konta obrotowego – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.