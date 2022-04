Dane ZUS, do których dotarł DGP, pokazują, że mimo pandemii polscy pracownicy nie rezygnowali ze swobodnego przemieszczania się poUE. Chodzi o osoby delegowane przez rodzime przedsiębiorstwa do wykonywania pracy w innych państwach członkowskich. Z uwagi na przejściowy charakter delegowania nadal podlegają one w tym czasie polskim ubezpieczeniom społecznym i opłacają składki do krajowego systemu.