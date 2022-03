W odniesieniu do dostępu do rynku pracy oznacza to, że w każdym przypadku to prawo danego państwa członkowskiego będzie wyznaczać zasady podejmowania i wykonywania zatrudnienia. Ukraińcy uciekający przed wojną nie będą zatem mogli korzystać z tych wszystkich swobód gwarantujących dostęp do unijnego rynku pracy, z których korzystają obywatele UE. Delegowanie Ukraińców korzystających z tymczasowej ochrony w Polsce do innych krajów UE w ramach unijnej swobody świadczenia usług nie ma więc obecnie podstaw prawnych.