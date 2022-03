Szansą dla agencji może być jednak migracja wywołana inwazją Rosji na Ukrainę. Do tej pory do Polski przybyło już ok. 2 mln uchodźców. Wielu z nich zależy na szybkim znalezieniu czasowego zatrudnienia (zwłaszcza jeśli planują powrót do Ukrainy po zakończeniu działań wojennych). Pośrednicy i pracodawcy muszą się jednak zmierzyć z wieloma barierami, w tym np. brakiem znajomości języków, odpowiednich kwalifikacji lub dopasowanych miejsc pracy. Nie uda się też zapewne uniknąć nadużyć, bo nie wszystkie agencje przestrzegają przepisów , a uchodźcom - nieznającym realiów rynku - może być trudniej ocenić, czy mają do czynienia z nieuczciwymi pośrednikami.