W odniesieniu do polemiki chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Jednym z najbardziej podstawowych założeń w polskim systemie prawnym jest to o racjonalności prawodawcy (mimo złośliwych twierdzeń niektórych, że jest to założenie wielokrotnie skutecznie obalane...). Prawodawca racjonalny to nie prawodawca podejmujący decyzje, które w mniemaniu interpretatora są słuszne i logiczne, lecz taki, który – w oderwaniu od polityki – kieruje się spójnym systemem ocen. Racjonalność rozpatrujemy przy tym nie przez pryzmat prawodawcy faktycznego (tj. poszczególnych osób, członków organów ustawodawczych), ale prawodawcy formalnego, tj. organu stanowiącego prawo . A ten jest zawsze racjonalny. Prawodawca racjonalny (ten formalny) wie, co robi. Nawet jeśli interpretator uważa, że prawodawca się pomylił, to nie uprawnia go to do naprawiania jego błędów.