Brak podróży służbowych oznacza konieczność podniesienia pensji brutto, co niekoniecznie oznacza podwyżki zasadniczego wynagrodzenia. Można wprowadzić premie lub dopłaty do płac zagranicznych, ale koszty i tak mogą wzrosnąć nawet do 30 proc. Aby rozliczenie było wykonane poprawnie, warto się zabezpieczyć, występując o interpretacje indywidualne.