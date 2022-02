Na to złagodzenie zagrożenia liczą teraz też pracodawcy. Ci, którzy rzeczywiście obawiali się sparaliżowania produkcji przez kwarantanny lub ewentualne branżowe lockdowny, pozyskali już informacje o statusie zdrowotnym zatrudnionych w sposób nieformalny (np. oferując dzień wolny na szczepienie albo dodatek za przyjęcie preparatu). I wykorzystują tę wiedzę przy organizacji pracy, np. dzieląc zatrudnionych na zespoły lub okresowo przenosząc ich do innych prac na podstawie art. 42 par. 3 k.p. Inni – bardziej odważni – określają wręcz wymóg zaszczepienia przy pracy na konkretnym stanowisku lub domagają się certyfikatów covidowych przed wejściem na teren zakładu. Wszyscy ryzykują, bo nie ma obecnie wyraźnej podstawy prawnej do żądania od pracowników informacji o szczepieniu (zwłaszcza że jest ono dobrowolne). Na dodatek w dobie piątej fali, wywołanej wysoce zaraźliwym wariantem koronawirusa, takie działania mogą być już niewystarczające. Przydałaby się możliwość kierowania pracowników – przynajmniej tych najbardziej zagrożonych – na systematyczne, bezpłatne testy (i oczywiście obowiązek okazywania ich wyników). A tego sami pracodawcy, bez wsparcia państwa, nie zrobią.