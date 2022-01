Sprawę skomplikowało nieco najnowsze orzeczenie SN (postanowienie z 9 września 2021 r., II UZ 6/21). W uzasadnieniu podkreślono, że w razie podjęcia przez ZUS decyzji o objęciu określonym tytułem ubezpieczenia, odwołanie strony zmierza do ustalenia nieistnienia tego stosunku. Wówczas wartość przedmiotu zaskarżenia powinna odnosić się do wysokości składek, których uiszczenie będzie skutkiem decyzji. Natomiast w przypadku wydania decyzji o wyłączeniu z ubezpieczenia, odwołanie zmierza do ustalenia istnienia stosunku ubezpieczenia. Wówczas wartość przedmiotu sporu należy odnosić do wysokości świadczeń podlegających zwrotowi wskutek takiej decyzji (ewentualnie świadczeń, których ubezpieczony nie otrzyma).