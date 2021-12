– Nietrafione prognozy inflacji zostaną zrekompensowane przez tzw. wskaźnik weryfikacyjny. Przez kolejne dwa lata będzie on „podbijał” gwarantowany przepisami wzrost minimalnej płacy, co oznacza wysokie podwyżki na lata 2023 i 2024. Nie można też wykluczyć, że sam rząd będzie chciał wyraźnie podwyższać najniższą płacę w kolejnych latach, żeby zrekompensować w ten sposób wzrost cen – wskazuje Łukasz Kozłowski.

Zdaniem pracodawców powstrzyma to spiralę zbyt szybkiego wzrostu wynagrodzeń, która dodatkowo potęguje inflację. Z tym ostatnim stwierdzeniem (co do przyczyn wzrostu cen) nie zgadzają się związki zawodowe, ale one też coraz częściej dostrzegają minusy obecnego trybu ustalania najniższej pensji. ©℗