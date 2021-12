Problem dotyczy też szkół. Starają się go naprędce rozwiązać radcowie prawni zatrudnieni w gminach, bo boją się konsekwencji niestosowania unijnych wytycznych. Wysyłają więc do dyrektorów szkół wzory zarządzeń dotyczących wdrożenia dyrektywy w sprawie sygnalistów. Zdarza się nawet, że w podstawie prawnej nakazują szefom placówek powoływanie się bezpośrednio na dyrektywę (bo regulacje jej powinny być wdrożone ustawą do 17 grudnia 2021 r.). Oświatowe związki zawodowe proszą dyrektorów, aby nie wdrażali takich rozwiązań, bo póki nie ma ustawy, nie mogą powoływać się na dyrektywę. – Jeśli taki projekt trafia do nas do zaopiniowania, jest on odsyłany, bo nie ma podstawy prawnej, aby wydawać taki dokument – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jego zdaniem dyrektorzy nic nie powinni robić do czasu, kiedy polski rząd nie implementuje dyrektywy.