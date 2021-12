Dyrektywa nie jest stosowana wprost i sama nie określa np. kar za niedopełnienie obowiązków w niej przewidzianych. Do ich ustanowienia zobowiązuje państwa członkowskie. Ma to znaczenie w szczególności dla firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Zgodnie z dyrektywą od 17 grudnia 2021 r. powinny już obowiązywać przepisy krajowe zobowiązujące takie przedsiębiorstwa do tworzenia wewnętrznych procedur dla sygnalistów (firmy w przedziale 50–249 pracowników mają być objęte takimi regulacjami od 17 grudnia 2023 r.). Brak krajowej ustawy (do tej pory opublikowano jedynie rządowy projekt w tej sprawie) oznacza, że na razie przedsiębiorcy nie muszą wypełniać wspomnianego wymogu.