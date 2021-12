- Istotne znaczenie ma to, że jednym z kryteriów przemawiających za etatem ma być ograniczanie swobody zarobkującego co do organizowania swoich zadań, w tym godzin ich świadczenia , oraz przyjmowania lub odmowy ich wykonania. Pozorna samodzielność zarobkującego nie będzie już więc wykorzystywana do uzasadniania, że nie jest on pracownikiem - tłumaczy Barbara Surdykowska z biura eksperckiego NSZZ „Solidarność”.