Od nowego roku to się zmieni. Wysokość składki zdrowotnej będzie bowiem zależna od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. I tak dla przedsiębiorców rozliczających się z podatku na zasadach ogólnych będzie ona wynosić 9 proc. podstawy wymiaru, a dla płacących liniowy PIT - 4,9 proc. podstawy wymiaru. To nie wszystko. Forma opodatkowania będzie miała także wpływ na zasady ustalania podstawy. Będzie nią co do zasady dochód z działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku przedsiębiorców odprowadzających ryczałtowy podatek będzie ustalana progresywnie na podstawie uzyskiwanych przychodów. O szczegółach pisaliśmy w DGP nr 2021/224 „Rewolucja w PIT i w składce zdrowotnej”.