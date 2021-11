Z prawnego punktu widzenia stosowanie takich rozwiązań nie jest neutralne. Trzeba zwrócić uwagę w szczególności na możliwość naruszenia przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu. Przez korzystanie z algorytmów firma może doprowadzić do dyskryminacji. Wróćmy do przykładu ze zwolnieniami grupowymi. Zatrudniający może tak ustalić wagi poszczególnych kryteriów doboru do zwolnienia , aby największe znaczenie miały np. absencje w pracy, bo po prostu chce się pozbyć osób, które w jego odczuciu zbyt często są nieobecne w firmie. Tyle że te absencje mogą wynikać z wielu różnych przyczyn, np. zwolnień lekarskich wykorzystywanych w okresie ciąży lub na dzieci. Jeśli algorytm nie będzie tego uwzględniał, wskaże po prostu osoby z największą liczbą absencji. I np. zatrudniona matka, która zostanie wytypowana do zwolnienia, zarzuci następnie pracodawcy dyskryminację ze względu na płeć. Do nierównego traktowania może też dochodzić na podstawie innych kryteriów, np. wieku, narodowości itp. Zależy to od zakresu danych o pracownikach, które są wprowadzone do programu komputerowego i wykorzystywane następnie do oceny zatrudnionych poprzez algorytm. Ma to coraz istotniejsze znaczenie, bo rozwój nowoczesnych technologii umożliwia pozyskiwanie coraz szerszych informacji o pracownikach i ich efektywności.