Zwolnienie z należności do ZUS, postojowe, dotacja dla mikro i małych firm oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników to sprawdzone instrumenty pomocy dla przedsiębiorców, które mają znaleźć się także w nowej tarczy antykryzysowej. Obejmą branże najbardziej poszkodowane w wyniku obecnych obostrzeń sanitarnych. Choć zapowiedź rządu pojawiła się przed świętami, do zamknięcia numeru treści przepisów nie opublikowano.

Cały czas kluczowe dla otrzymania pomocy ma być prowadzenie przeważającej działalności pod określonym kodem PKD. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że test PKD będzie wykonywany na dzień 31 marca 2021 r. – To dobrze, że wraz z wdrażaniem kolejnych tarcz dzień będący punktem odniesienia jest aktualizowany. To zwiększa szanse firm na uzyskanie wsparcia – komentuje Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Jest to istotne dla przedsiębiorców, którzy w czasie epidemii rozpoczęli prowadzenie firmy w branży, której ostatnio nie dotykały obostrzenia. Chodzi np. o branżę beauty, która przez ostatnie miesiące mogła działać w reżimie sanitarnym, a teraz została zamknięta. Jest to też szansa dla osób, które zaktualizowały swoje kody PKD tak, by odzwierciedlały stan faktyczny i przestały blokować dostęp do wsparcia, co zdarzało się wcześniej (pisaliśmy o tym w DGP nr 11/2021 r. „Brak aktualizacji danych pozbawił pomocy wiele firm”).

Jak udało się nam ustalić, będzie to mechanizm zbliżony do obowiązującego obecnie na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 371). Uprawniony do ulgi będzie płatnik, którego przychód z działalności uzyskany w jednych z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r., lub w lutym 2020 r.