Nie był to jednak koniec kłopotów. Sąd I instancji przywrócił bowiem kobietę do pracy na stanowisku ambasadora tytularnego w MSZ, a sąd II instancji doprecyzował kwestię przywrócenia do pracy, kierując pracownicę na stanowisko samodzielne – specjalisty w Biurze Analiz i Opinii MSZ. Problem w tym, że spowodowało to kolosalne konsekwencje dla jej wynagrodzenia i co za tym idzie – odszkodowania za bezprawne zwolnienie dyscyplinarne. Sąd I instancji (wskazując stanowisko ambasadora tytularnego) ustalił jej wynagrodzenie na poziomie ok. 14 tys. zł miesięcznie (takie, jakie jej przysługiwało wcześniej w MSZ). Sąd II instancji (przyjmując zatrudnienie na samodzielnym stanowisku w MSZ) obniżył należną pensję do poziomu niespełna 8,6 tys. zł. To znacząco obniżyło kwotę odszkodowania. Pełnomocnik byłej ambasador skierował więc skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.