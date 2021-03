Przypomnijmy, że Parlament Europejski wezwał Brukselę do wprowadzenia przepisów regulujących minimalne standardy pracy zdalnej oraz gwarantujących podwładnym prawo do odłączenia się po godzinach pracy. Eurodeputowani przyjęli rezolucję w tej sprawie 21 stycznia 2021 r. DGP skierował więc do resortu pytanie, czy przy okazji przygotowywania projektu nowelizacji k.p. w sprawie pracy zdalnej nie warto unormować także wspomnianego uprawnienia, skoro upomina się o nie PE