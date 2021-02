Zdaniem projektodawców prawo do wypoczynku powinno przysługiwać nie tylko pracownikom, ale także samozatrudnionym, bo ich faktyczny status jest bardzo zbliżony. W dotychczasowym stanie prawnym brakuje jednak regulacji, które by na to pozwalały. Urlop jest bowiem instytucją prawa pracy, a status samozatrudnionego nie jest regulowany tymi przepisami. W związku z tym w ocenie projektodawców jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest stworzenie narzędzia, które redukowałoby koszty działalności w czasie, w którym osoby te nie prowadzą firmy, tylko odpoczywają.