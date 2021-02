Ten dualizm wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z 25 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 694/18, wskazał, że dyrektor oddziału ZUS może występować w podwójnej roli: wierzyciela (podmiotu uprawnionego do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym) oraz organu egzekucyjnego (organu uprawnionego do stosowania w części określonych w ustawie środków egzekucyjnych w celu wyegzekwowania ciążących na zobowiązanych należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i należności pochodnych). W sytuacji gdy dyrektor oddziału ZUS uprawniony jest do żądania wykonania obowiązków ciążących na zobowiązanych dotyczących należności pieniężnych z tytułu składek i należności pochodnych, a ich dochodzenie odbywa się przy zastosowaniu środków egzekucyjnych, do których stosowania nie jest uprawniony dyrektor oddziału ZUS, to jego status w tym zakresie ogranicza się do roli wierzyciela. Inaczej rzecz ujmując, w zakresie realizacji środków egzekucyjnych, do których nie jest uprawniony dyrektor oddziału ZUS, traci on status organu egzekucyjnego. Nie występuje zatem w podwójnej roli, tj. wierzyciela i organu egzekucyjnego. Dalej NSA wyjaśniał, że w postępowaniu prowadzonym przez naczelnika urzędu skarbowego służącym zastosowaniu środka egzekucyjnego w postaci egzekucji z nieruchomości ZUS występuje jako wierzyciel, a nie jako organ egzekucyjny będący jednocześnie wierzycielem. Tym samym przysługuje mu skarga na przewlekłość tego postępowania; jako wierzyciel ma prawo zwalczać opieszałość w działaniu organu egzekucyjnego.