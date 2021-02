Przypomnieć należy, że czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że odrębne przepisy przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. Dokument upoważnienia zawiera ściśle oznaczone elementy, które zostały wymienione w art. 49 ust. 7 prawa przedsiębiorców. Upoważnienie to zawiera m.in. imię i nazwisko pracownika organu kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej. Jeśli dokument nie spełnia tych wymagań, to nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli.