Dziś funkcjonariusze tej formacji pozostają poza systemem emerytur mundurowych i pomostowych. Tymczasem, jak sami mówią, ich zadania są w wielu obszarach podobne do tych wykonywanych przez inne służby mundurowe . Dlatego we wniosku do TK kwestionują konstytucyjność art. 1, art. 18a ust. 1, art. 18b ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1924 ze zm.; dalej: u.e.p.).