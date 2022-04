Zarobki programistów w 2022 roku?

Reklama

ile średnio zarabia programista

Od czego zależy wysokość przeciętnego wynagrodzenia programisty

Jak szybko rosną średnie wynagrodzenia w IT

Rok 2021 programiści mogą zaliczyć jako udany. Wynagrodzenia w tym sektorze podsumował startup Just Join IT. Ekspansja rynku, sprzyjający rozwój technologii i stale rosnące zapotrzebowanie to główne aspekty, które przełożyły się na wzrost średnich wynagrodzeń w branży IT. Ten nie był jednak tak dynamiczny jak w poprzednich latach. Widać zwiększenie się wynagrodzeń na pozycjach seniorskich przy obu rodzajach zatrudnienia. Juniorzy poszukiwani na umowę o pracę mogą czuć się nieco poszkodowani, gdyż w odniesieniu do poprzedniego roku ich średnie wynagrodzenie wzrosło o zaledwie 200 zł brutto.

Fluktuacje zdecydowanie się zmniejszyły, jednak wynagrodzenia nadal zachowują swoją tendencję wzrostową podobną do tej w zeszłych latach. W stosunku do poprzedniego roku średnia pensja juniorska wzrosła o zaledwie 154 zł brutto na umowie o pracę i wynosi 6 509 zł. Midzi dostali zastrzyk na poziomie 434 zł brutto (11 674 zł), a seniorzy zaledwie 337 zł brutto (16 470 zł). Na umowach kontraktowych (B2B) różnice wahają się w granicach 294 zł, 411 zł, 372 zł netto, odpowiednio na stanowiskach juniorskich (7 498 zł), midowskich (14 105 zł) i seniorskich (19 089 zł).

Kategorie, które od lat cieszą się dużą popularnością w Polsce - czyli JavaScript, Java, Python, także Testing - wciąż są w czołówce zainteresowań programistów. To po części przekłada się na zapotrzebowanie firm - najwięcej ofert opublikowaliśmy dla JavaScriptu, Javy oraz Testingu.

A co z wynagrodzeniami? Niska popularność zazwyczaj idzie w parze z wysokim wynagrodzeniem. Najwięcej zarabia się w DevOps - a tu ofert jest znacznie mniej. Dość wysokie zarobki są także oferowane w technologiach Python, Java i Data.

Razem z zarobkami rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z całej branży - być może to czas, by polskie firmy zaczęły zatrudniać programistów ze wschodu? Z badania, które przeprowadziło Just Join IT w 2021 r. wynika, że aż 75 proc. pracodawców rozważa ten kierunek działań w 2022 r. Czy to będzie jeden z trendów w polskiej branży IT w najbliższym czasie? Wydaje się, że jest to dobre rozwiązanie, a dla polskich firm możliwość wypełnienia luki na rynku. Należy pamiętać, że zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT w Polsce wciąż utrzymuje się na poziomie 50 tys. osób, a w pozostałych krajach europejskich liczba wakatów sięga nawet 300 tys. Prognozy w perspektywie 6 lat mówią o wzroście do miliona.

Ile zarabia przeciętny programista?

Według portalu Wynagrodzenia.pl mediana to 8.820,00 zł brutto. Z kolei z raportu Michael Page "A Guide to Salaries & Skills 2021. IT” wynika, że widełki to 13-19 tys. zł brutto. Jednak zarobki programistów są dużo bardziej zróżnicowane i podawanie jednej średniej nie jest miarodajne.

Od czego zależy płaca programisty?

W IT zarobki uzależnione są od doświadczenia, rodzaju umowy, lokalizacji, wielkości firmy oraz specjalizacji. Najwięcej zarabiają pracownicy seniorzy i eksperci, czyli specjaliści z ponad 8-letnim doświadczeniem.

Zdaniem Kodilla.com w przypadku Javy zazwyczaj wymagane są konkretne wersje tego języka - 7, 8, 11 lub nowsze. Dodatkowo kandydat powinien znać frameworki: Spring, Hibernate, bazy danych SQL, NoSQL. Zdarza się również, że mile widziane jest doświadczenie w konkretnej branży (bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej). Z kolei w przypadku Frontendu, najczęściej występuje kombinacja technologii JavaScript, CSS, HTML + Angular albo React.js. Jeśli chodzi o C++, są to najczęściej C/C++, Linux, Git, Gitlab, Unit testing.

Pomimo wymienionych wyżej języków cały czas na popularności zyskuje Python, technologie mobile dla Androida i iOS oraz wspominany React.js. Oczywiście, oprócz stricte technicznych wymagań, pracodawcy zwracają uwagę na osobowość kandydata, cechy miękkie oraz znajomość języka angielskiego, która jest teraz warunkiem koniecznym.

Programista z doświadczeniem - zarobki

Wynagrodzenia programistów na bieżąco monitoruje Kodilla.com. W styczniu 2022 roku na portalach rekrutacyjnych opublikowano około 307 tys. nowych ofert pracy. To 37% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wynika z badania Grant Thornton i firmy Element. W styczniu 2022 roku największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano wśród zawodów IT (o 86% rok do roku) oraz prawniczych (o 79%). Największy popyt na pracowników widoczny jest, jak pisze Grant Thornton, w Krakowie i Warszawie, najmniejszy – w Poznaniu i Katowicach.

A jak to wygląda pod względem zarobków? Tutaj danych dostarcza raport firmy Michael Page "A Guide to Salaries and Skills 2022".

Zacznijmy od góry, czyli od wynagrodzeń kadry zarządzającej. Chief Information Officer (CIO) według tego raportu może liczyć na umowie o pracę na pensję w wysokości od 30.000 zł do 78.000 zł brutto/msc. IT Director na takiej samej umowie dostanie 21.000 zł - 58.000 zł brutto/msc, a na przykład IT Project Manager 15.000-25.000 zł brutto/mcs.

Oczywiście to dużo, ale dla porównania warto zajrzeć do portfeli general managerów. Zresztą dużo gorzej nie wypadają programiści. W opracowaniu nie widzimy przy konkretnej kwocie poziomu doświadczenia, lecz zakres jest dość duży, więc i staż musi być w tym przypadku różny i to m.in. od niego zależą zarobki. I tak:

Java Developer : 12.000-35.000 zł brutto/msc na UoP i 13.000-38.000 zł na B2B

: 12.000-35.000 zł brutto/msc na UoP i 13.000-38.000 zł na B2B JavaScript Developer : 12.000-29.000 zł brutto/msc na UoP 13.000-32.000 zł na B2B

: 12.000-29.000 zł brutto/msc na UoP 13.000-32.000 zł na B2B Python Developer : 12.000-35.000 zł brutto/msc na UoP 12.000-38.000 zł na B2B

: 12.000-35.000 zł brutto/msc na UoP 12.000-38.000 zł na B2B FullStack Developer: 13.000-30.000 zł brutto/msc na UoP 10.000-34.000 zł na B2B

Przyjrzyjmy się tym samym stanowiskom w innym raporcie. Przygotowała go firma Hays. Raport płacowy 2022 pokazuje miesięczne wynagrodzenia na podobnych poziomach, choć są pewne różnice:

Java Developer : 12.000 zł-20.000 zł to miesięczne wynagrodzenie brutto na pełen etat. Natomiast na poziomie 16.000 zł znalazło się najczęściej oferowane wynagrodzenie na tym stanowisku,

: 12.000 zł-20.000 zł to miesięczne wynagrodzenie brutto na pełen etat. Natomiast na poziomie 16.000 zł znalazło się najczęściej oferowane wynagrodzenie na tym stanowisku, JavaScript Developer (analogicznie): 12.000-15.000 zł / 13.000 zł

Danych dla Python Developerów czy FullStacków tutaj nie ma, są za to zarobki testerów w 2022 roku. Są to, jak wyżej, pensje na UoP brutto od minimalnej do maksymalnej oraz najczęściej oferowane wynagrodzenia na danym stanowisku:

Automation Tester : 10.000-15.000 zł / 13.000 zł

: 10.000-15.000 zł / 13.000 zł Manual Tester: 7.000-12.000 zł /9500 zł

W raporcie Hays jest też o juniorach w IT i zarobkach juniorów w 2022 roku. Te dane dotyczą jednak programistów na stawkach godzinowych w ramach kontraktów B2B.

Junior Java Developer (1-3 lata doświadczenia) dostanie minimalnie 50 zł za godzinę, maksymalnie 75 zł, ale przeważnie będzie to stawka na poziomie 65 zł/h.

(1-3 lata doświadczenia) dostanie minimalnie 50 zł za godzinę, maksymalnie 75 zł, ale przeważnie będzie to stawka na poziomie 65 zł/h. Junior Python Developer (1-3 lata doświadczenia) to minimalnie 55 zł za godzinę, maksymalnie 95 zł, ale przeważnie będzie to stawka na poziomie 75 zł/h.

(1-3 lata doświadczenia) to minimalnie 55 zł za godzinę, maksymalnie 95 zł, ale przeważnie będzie to stawka na poziomie 75 zł/h. Natomiast Junior Automation Tester (1-3 lata doświadczenia) to minimalnie 55 zł za godzinę, maksymalnie 90 zł, ale przeważnie będzie to stawka na poziomie 70 zł/h.

Gdyby założyć, że taka osoba pracuje na B2B przez 8 godzin dziennie “na pełen etat”, czyli przez wszystkie dni robocze w miesiącu, kwota na fakturze takiego juniora przekraczałaby 12.000 zł.

Dla porównania jeszcze jedno źródło. Oto dane, które w lutym 2022 roku przekazała Kodilli firma Randstad:

“W przypadku stanowisk juniorskich pracodawcy w Polsce oferują wynagrodzenie miesięcznie w przedziale do 6 do 14 tys. zł brutto. Pensje w dużej mierze zależą od obszaru IT, w którym pracują juniorzy, a także technologii, w których się specjalizują. Niższe stawki proponowane są na stanowiska w helpdesku, wyższe natomiast wszędzie tam, gdzie konieczna jest znajomość podstaw programowania. Na większą pensję mogą też liczyć początkujący specjaliści z zakresu bezpieczeństwa danych. Wśród programistów nieco wyższe wynagrodzenia oferowane są juniorom zajmującym się Javą, Junior .NET Developerom i Junior Front-end Developerom. W tych przypadkach zaczynają się od 10-11 tys. zł brutto miesięcznie.”

Zarobki programistów w 2022 roku?

Rok 2022 będzie niezwykle dynamiczny pod względem rekrutacji. Firmy planują zatrudniać, lecz są świadome, że konkurencja o pracownika rośnie. Jak wynika z badania omówionego na łamach Raportu płacowego Hays 2022, blisko trzech na czterech pracodawców oczekuje wyzwań rekrutacyjnych. O zmianie nastrojów na rynku pracy może świadczyć fakt, iż odsetek ten w skali roku wzrósł aż o 34 pkt. proc - analizuje Hays.com

Pracodawcy mają świadomość, że realizacja ich planów zatrudnienia może być niezwykle trudna. Wyzwań rekrutacyjnych spodziewa się aż 74 proc. z nich, co jest wynikiem o 34 pkt. proc. wyższym od poziomu uzyskanego w badaniu przeprowadzonym pod koniec 2020 roku. Trudności będą podyktowane szybkim odbudowaniem rynku pracy po pandemii oraz rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników, którzy coraz częściej mogą wybierać najlepszą spośród kilku ofert.

W niektórych sektorach rynku – m.in. IT i technologii – rynek kandydata jest jeszcze silniejszy niż przed pandemią. Dla pracodawców oznacza to konieczność poszukiwania nowych metod przyciągania specjalistów oraz odpowiadania na ich precyzyjne oczekiwania, w szczególności – na silną presję płacową.

– Zasobność rynku pracy jest ograniczona, a konsekwencje tego stanu rzeczy doskwierają firmom. Coraz częściej mówi się o powrocie rynku kandydata. Chociaż użycie tego terminu w kontekście całego rynku pracy najprawdopodobniej byłoby na wyrost, to wysoko wykwalifikowani kandydaci, posiadający cenne kompetencje, obecnie mają zdecydowanie silniejszą pozycję negocjacyjną niż rok wcześniej. Mają również dodatkowy argument w walce o podwyżkę – wysoką inflację – dodaje Marc Burrage z Hays Poland.

Jak szybko rosną zarobki programistów?

Chociaż wzrost wynagrodzeń na rok 2021 planowało 57 proc. pracodawców, to finalnie podwyżki przyznało 71 proc. organizacji. Aby móc zbudować skuteczne i kompetentne zespoły, pracodawcy musieli nie tylko oferować konkurencyjne stawki kandydatom, lecz również zwiększać atrakcyjność warunków współpracy z obecnymi pracownikami. Chociaż w minionym roku podwyżkę uzyskało 62 proc. specjalistów i menedżerów, to większość pracowników nie jest zadowolona z otrzymywanego wynagrodzenia. W 2022 wzrost wynagrodzeń przewiduje trzech na czterech pracodawców, natomiast obniżki płac – zaledwie 3 proc. firm objętych badaniem Hays Poland.

Należy oczekiwać, że w roku 2022 powszechny brak satysfakcji z wynagrodzenia, dla pracodawców będzie oznaczał większą presję płacową i potencjalne trudności w pogodzeniu ograniczeń budżetowych z oczekiwaniami pracowników. Otrzymanie podwyżki w perspektywie roku 2022 przewiduje 36 proc. specjalistów.

– W sytuacji, gdy obecny pracodawca nie odpowie na oczekiwania finansowe pracownika, ten będzie skłonny poszukiwać dla siebie innego miejsca pracy, oferującego lepsze warunki. Rynek pracy sprzyja kandydatom, a ci coraz rzadziej podejmują decyzje w oparciu o bieżącą sytuację pandemiczną. Przestali obawiać się, że potencjalna, kolejna fala obostrzeń pociągnie za sobą falę zwolnień i zmieniają pracę, jeśli obecna nie jest dla nich satysfakcjonująca – dodaje Agnieszka Kolenda, Dyrektor Wykonawcza w Hays Poland.

Dla wielu pracodawców będzie to tożsame z koniecznością stałego podnoszenia atrakcyjności oferty kierowanej do obecnej kadry. Liczyć będzie się jednak nie tylko wynagrodzenie, ale również aspekty pozafinansowe – jasna ścieżka kariery, upskilling umożliwiający pozyskanie cennych umiejętności, work-life balance i elastyczność. Tego oczekują obecnie specjaliści i menedżerowie.