Zgodnie z art. 161 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo . Co do zasady pracownik powinien więc wykorzystać urlop do końca roku kalendarzowego, w którym nabył do niego prawo. Jeżeli u pracodawcy nie ustala się planu urlopów, to wyznacza on termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Jednak ostateczna decyzja o udzieleniu urlopu należy do pracodawcy, który może nie zgodzić się na termin zaproponowany przez pracownika. Wtedy może on wskazać pracownikowi inny termin, uwzględniający konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Oznacza to, że moment wykorzystania urlopu w każdym przypadku powinien być uzgodniony przez strony.