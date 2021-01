W konsekwencji można mówić o kontynuacji nie tylko stricte warunków zatrudnienia danego pracownika, ale i wszystkich zdarzeń niejako „pochodnych” z nim związanych. Zatem do zastosowanej kary nagany – pomimo zmiany podmiotowej po stronie pracodawcy – należy stosować nadal art. 113 k.p. Z jego treści wynika zaś, że: „Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu”. Z tej regulacji wynikają istotne wnioski. Po pierwsze, co do zasady, zatarcie kary porządkowej następuje po roku nienagannej pracy pracownika, a wówczas obowiązkiem pracodawcy jest m.in. usunięcie informacji o ukaraniu z akt osobowych (por. postanowienie SN z 26 czerwca 2019 r., sygn. akt I PK 176/18). Powyższe dotyczy także nowego pracodawcy przejmującego zakład pracy w ww. trybie art. 231 k.p. Po drugie, ten nowy pracodawca ma także prawną możliwość wcześniejszego „anulowania” ww. kary. Co jednak istotne, jest to jego uprawnienie fakultatywne, z którego może, lecz nie musi skorzystać. W tym kontekście wniosek pracownika ukaranego karą porządkową (także przed zmianą pracodawcy) nie jest wiążący dla nowego pracodawcy.