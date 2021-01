Jedne z najważniejszych pytań zadawanych przez płatników dotyczyły ewentualnych sankcji za niezastosowanie się do obowiązku zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS. Samo zgłoszenie nie rodzi skutków składkowych, nie można więc mówić o obowiązku zapłaty odsetek. Nie wynika to na pierwszy rzut oka z ustawy systemowej, ale w tym przypadku będzie miał zastosowanie art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy systemowej. Zgodnie z nim ten, kto jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia, podlega karze grzywny do 5000 zł. Niezgłoszenie umowy o dzieło w wymaganym terminie traktowane więc będzie jako wykroczenie. W praktyce oznacza to, że grzywnę może nałożyć sąd, a nie ZUS. W tego typu postępowaniu ZUS pełni rolę oskarżyciela, która polega m.in. na skierowaniu do sądu wniosku o ukaranie. ZUS w stanowisku przekazanym DGP podkreśla, że podejmuje takie działanie wyłącznie w przypadkach skrajnych i po stwierdzeniu wyjątkowych zaniedbań, które w konsekwencji prowadzą do negatywnych skutków po stronie ubezpieczonych (np. w związku z uchylaniem się od obowiązku opłacania należnych za ubezpieczonych składek, czy też brakiem przekazywania danych skutkujących niepełnym lub nieprawidłowym zewidencjonowaniem składek na kontach ubezpieczonych). [stanowisko] Grzywna w takiej wysokości nie jest rozwiązaniem nowym, grozi płatnikom np. za nieopłacanie należnych składek. Praktyka pokaże, jak często ZUS będzie kierował wnioski o ukaranie także w sprawach o niezgłoszenie umów o dzieło. Warto zaznaczyć, że będzie to kwestia odrębna od tego, czy w trakcie kontroli ZUS stwierdzi, że dana umowa w rzeczywistości jest umową o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu. Postępowanie wykroczeniowe oraz ewentualna grzywna grozi nie tylko płatnikom składek, lecz także osobom obowiązanym do działania w imieniu płatnika. Taką osobą, jak wskazuje radca prawny Łukasz Kuczkowski, może być np. członek zarządu lub dyrektor HR spółki.