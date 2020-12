Sprawa dotyczyła lekarza, który w związku z toczącym się wobec niego postępowaniem w sprawie ustalenia zdolności do wykonywania zawodu został prewencyjnie pozbawiony przez Wojskową Izbę Lekarską prawa wykonywania niektórych czynności lekarskich, m.in. prawa do wydawania zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia (zgodnie z tym ZUS cofnął mu takie uprawnienie). Mimo to mężczyzna wystawił siedem zwolnień, co szybko doprowadziło go przed oblicze sądu lekarskiego.