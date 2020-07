Co do zasady wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu z działającą w firmie zakładową organizacją związkową, a jeśli taka u niego nie działa ‒ w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym u tego pracodawcy.źródło: ShutterStock

Od nowego roku ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) będzie miała zastosowanie do jednostek finansów publicznych. Słyszeliśmy, że prezydent miasta będzie mógł wybrać jedną instytucję finansową dla wszystkich podległych mu jednostek. Czy to oznacza, że będzie on także zawierał umowę o zarządzanie PPK, a następnie umowę o prowadzenie PPK?